Blanka Lipińska sprezentowała Baronowi elektryczną hulajnogę! Zapragnął jej podczas paryskich wakacji z JULIĄ WIENIAWĄ?!

W lipcu zeszłego roku Julka i Baron przemierzali ramię w ramię Paryż. Ostatnio aktorka wróciła nawet wspomnieniami do tej wycieczki na swoim Instagramie, zamieszczając niepublikowane dotąd zdjęcie z wyprawy do stolicy Francji. Był to dla niej i jej ówczesnego ukochanego czas wyjątkowej swawoli i rozpusty. Wieniawa sama przyznała się do złamania zasad restrykcyjnej diety i spożycia glutenu (szok) pod postacią naleśnika z kremem czekoladowo-orzechowym. Gwiazda nie miała też specjalnie okazji, aby zrzucić nadprogramowe kalorie, ponieważ wraz z ukochanym zwiedzała stolicę Francji właśnie na elektrycznej hulajnodze, wcale nie tak różnej od tej, którą muzyk dostał jako prezent od Blanki.