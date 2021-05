Blanka Lipińska wraca na plan "365 dni" i zapowiada ekranizację CAŁEJ TRYLOGII we współpracy z Netfliksem! "Będzie jeszcze więcej seksu"

Xxx 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Skoro kręcą to ktoś to ogląda i się to opłaca. Zapewne większość tych co pisze, że dno i katastrofa i tak to obejrzy, żeby tylko po raz kolejny skrytykować. A oni mają oglądalność i zysk.