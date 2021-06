Blanka Lipińska wraca na plan filmowy. Są już pierwsze komentarze: "Za niskie kino dla mnie"

Szczera 28 min. temu zgłoś do moderacji 13 27 Odpowiedz

Nie czytałam, włączyłam film na Netflixie, żeby wyrobić sobie własną opinie. Szczerze mówiąc przewijałam, nie dałam rady. Moja opinia: Scenariusz dla pań, które lubią jachty i szejków. One chyba marzą, że wyrwie je jakiś szejk, bądź mafioso, zakocha się będzie im wierny i oczywiście nieziemsko przystojny i bogaty. Prawda jest z goła inna. Mafiozo porwał Polkę, dał jej czas na "zakochanie", po czym ją zgwałcił, a ona niby się zakochała. Dno, ten film uczy nastolatków, że gwałt to nic złego. Że kobiety podświadomie o tym marzą, że można wymusić nie tylko stosunek, ale i uczucie. Co do jakości filmu. Ładne widoki, słaba gra aktorska, dobra muzyka, scenariusz jw.