Blanka Lipińska zapewnia, że jej partner NIE MUSI BYĆ BOGATY: "Nie lubię stereotypu, że to facet ma UTRZYMYWAĆ DOM"

Blanka Lipińska była już w kilku związkach. Jednak to ten z Baronem odbił się szerokim echem w mediach. Jeszcze większe zaskoczenie wywołało ich rozstanie - nic nie wskazywało na to, że w relacji pisarki i muzyka pojawi się jakiś kryzys.

No jasne, że tak! Zwłaszcza na tym etapie, na którym jestem teraz. Nie lubię stereotypów, uważam, że nas ograniczają. A jednym z nich jest przekonanie, że to facet ma być tym, który "utrzymuje dom". A ja pytam dlaczego? Jeżeli ja mam głowę do biznesu i umiem zarabiać pieniądze, a mój facet jest doskonały w dziedzinie, która daje mu spełnienie, mi imponuje, ale nie jest lukratywna, to dlaczego mam rezygnować z niego, tylko dlatego, że ma mniej pieniędzy?