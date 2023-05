Blanka śpiewa "Solo" także... po niemiecku! Wyszło jeszcze gorzej niż po polsku? (WIDEO)

Blanka prezentuje utwór "Solo" po niemiecku

W jednej z audycji radiowych nasza "duma" zaprezentowała utwór "Solo" w języku niemieckim . Okazuje się, że artystka opanowała ten język na podobnym poziomie co swoje pozostałe umiejętności.

Jezuniu moje uszy krwawią. JAK MOŻNA TAK SKALECZYĆ NIEMIECKI; jaka krejza germanka; Jeszcze gorzej się jednak da; zgermanizowane szolo; To nawet koło niemieckiego nie leżało; 3 mal nein, MATKO JEDYNA CO TO JEST - piszą internauci w komentarzach.