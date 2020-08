Bohaterska Sara Boruc "staje w obronie" siostry, bo fani twierdzą, że jest podobna do... Mariny Łuczenko: "Z KTÓREJ STRONY?!" (FOTO)

Życie żon wziętych piłkarzy ma to do siebie, że zmuszone są mieszkać tam, gdzie zostanie wysłany w ramach kontraktu ich ukochany. Przykładowo Borucowie ostatnie lata spędzili w Wielkiej Brytanii.

Niedawno okazało się, że Artur Boruc podpisał roczny kontrakt z klubem Legia Warszawa, a co za tym idzie, wraz z rodziną wrócił do Polski. W efekcie sportowca, jego ukochaną i trójkę pociech można teraz przyuważyć na stołecznych ulicach. Paparazzi udało się już kilkukrotnie sfotografować cały klan podczas przechadzki po Warszawie.

Sara Boruc uspokaja: "Między mną a Mariną nie ma złych emocji"

W środę Sara dla odmiany pochwaliła się nie wnętrzem luksusowego mieszkania ani swoim selfie, a zdjęciem siostry. Celebrytka postanowiła w ten sposób zareklamować swoją autorską biżuterię. Choć zdjęcie przedstawia brzuch, dekolt i jedynie część twarzy Nadii , fani dostrzegli w siostrze Sary podobieństwo do... Mariny Łuczenko.

Myślałam, że to Marina - napisała jedna z internautek, tłumacząc, co łączy obie panie: Usta, uśmiech, serio ja to widzę...