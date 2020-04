Boris Johnson trafił na INTENSYWNĄ TERAPIĘ! Kilka godzin wcześniej zapewniał, że "ciągle pracuje i pozostaje dobrej myśli"

Mam 32 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Tygrys w nowojorskim zoo zakazony koronawirusem! Jest chory, a testy na COVID wyszly pozytywne. Wczesniej u psa w Chinach tez wykryto. A ponoc ten wirus nie przenosi sie z ludzi na zwierzeta i na odwrot... ludziom nie robia testow masowo, a co dopiero zwierzetom. Byc moze wiecej jest takich przypadkow, a o tym nie wiadomo, bo zwierzaki nie sa sprawdzane. Nawet nie wiadomo ilu szarych obywateli to zlapalo. Co to za g**niana, zmutowana choroba? Z relacji osob, ktore ja przeszly wynika, ze to naprawde gorsze niz grypa, stawy, miesnie i kosci bola strasznie, w klatce piersiowej ciezko i o oddech trudno. Trzyma sie 3-4 tyg. Niby na grype umiera wiecej osob, ale na pewno nie przechodza jej w taki sposob, jak w tym przypadku. I nie trzeba bylo tylu respiratorow, jak dotychczas. Nie wiem skad to wyszlo, bo nikt sie nie przyzna teraz, ale na pewno, jesli z jakiegos laboratorium, to ktos nad tym musial pracowac i jakies przeciwciala juz istnieja, tylko niedostepne. Mialam w lutym bole stawow, gardla, goraczke ponad 38, ktorej nawet nie odczuwalam, bo bardziej bolaly mnie miesnie, siedzialam w domu caly czas albo lezalam, bo nie moglam sie schylac. Katar prawie miesiac w roznych kolorach teczy..Przeszlo mi na szczescie. Moj pies niewiele pozniej byl jakis dziwny, nie chcial jesc prawie tydzien, wymiotowal, ciagle lezal. Moja mama zabrala go do weterynarza, bo ja w tym czasie tez bylam chora. Bylo ze zatrucie dostal. Po kroplach dodawanych do wody mu przeszlo, ale nie od razu.