Brat Buddy gorzko o youtuberze: "Z rodziny sam zrezygnował. Przypuszczam, że super sprzedawała się taka smutna historia"

Wciąż nie milkną echa afery z udziałem jednego z najpopularniejszych rodzimych twórców internetowych. Kilka dni temu Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało Kamila L . oraz 9 innych osób. W trakcie akcji służby zabezpieczyły także mienie o wartości ok. 140 mln złotych, w tym m.in. 51 samochodów, nieruchomości oraz kwoty na kontach bankowych liczone w milionach.

Brat Buddy ujawnia prawdę

To jednak nie koniec. Krzysztof Labudda pod opublikowanym oświadczeniem wdał się w dyskusję z internautami i ujawnił kilka nowych informacji na temat popularnego twórcy. Przyznał, że choć nigdy nie otrzymał zaproszenia na imprezy motoryzacyjne, które były organizowane przez Kamila, zawsze wspierał go jako brata.

Kamil to mój brat, wspierałem go, ile mogłem i kibicowałem razem z synami, którzy mają również zajawkę motoryzacyjną. Nigdy nie zostałem zaproszony przez Kamila na imprezy motoryzacyjne, w których brał udział, raczej były to spotkania przy okazji wyjazdu z moimi dziećmi na taką imprezę - napisał w mediach społecznościowych.