Fani Buddy i jego partnerki zebrali się przed aresztem w Nowogardzie. Na nagraniach skandują: "Grażyna, jesteśmy z tobą!"

Nawet ze było to nielegalnie to pomógł wielu ludziom, dzielił się swoimi pieniędzmi (omijam na ten moment jak ‘zarobił’ pieniądze). Mam nadzieję ze szybko wyjdą z więzienia. Nie powinno się w taki sposób zdobywać pieniędzy i trzeba za to ponieść karę ale doceniam to że się dzielił z innymi.