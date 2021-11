Brat Kamila Durczoka pożegnał dziennikarza w poruszających słowach. "Wiem, że WSKOCZYŁBYŚ DLA MNIE W OGIEŃ"

Sasiad 17 min. temu zgłoś do moderacji 30 6 Odpowiedz

A ja, jako osoba mieszkająca w sąsiedztwie Kamila, nie mogę osobiście wybaczyć sobie, że nie wyciągnęłam do niego pomocnej dłoni! Że nie zaprosiłam Go na śląski obiad, że nie skierowałam do najlepszych znajomych lekarzy! Mam do siebie o to wielki żal. To był dobry, skromny Człowiek. Zero pychy, spoglądania na ludzi z góry, co mogą poświadczyć jego sąsiedzi, nasi wspólni znajomi. Żal, pozostał wielki żal i smutek!