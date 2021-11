Kamil Durczok nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci dziennikarza

Anna 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

On by żył tylko te dziewczyny z pracy niby molestowane Omesa i jej koleżanki piły z nim poduszczaly go jako szefa przychodziły same a później że ich molestował bo dobrego stołka nie dał i się zaczęło.Wziol duży kredyt franki żona się wymiksowala że ona nie brała i chlopina bez pracy z długami się leczył woda.Noni kolegi córunia się podłożyła chciała być sławna mieć kasę i ojca aby jej syna wychowywał.To przy niej jeszcze bardziej się rozpił.No i to zabranie prawo jazdy następna zdzira siadła z pijanym i pół Polski przejechała.Pracy już jej nie załatwił i się też ulotniła.Zona była dobra do momentu kasy . Kasa się skończyła to pierwsza się ulotniła a teraz będzie lament rozpacz i płacz Syn ich się obłowi.Gdyby oni mu wtedy pomogli gdy on potrzebował pomocy to by się tak nie skończyło.