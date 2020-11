Brat oskarżanego o seks z nieletnią Dominica z "Top Model" GRZMI: "Wyjaśnimy te NIEPRAWDZIWE oskarżenia"

Trios 51 min. temu zgłoś do moderacji 154 59 Odpowiedz

Pytanie podstawowe i najważniejsze. Czy te oralne czynności był WBREW JEJ WOLI? Jeśli tak, to faktycznie powinien ponieść karę i nie promować się więcej na celebrytę. Ale jeśli to były oralne czynności za zgodą 15-16 latki (legalne praktycznie wszędzie na świecie, więc także w Polsce) to TVN powinno to zignorować, gdyż wtedy nie zrobił nic złego. To że w USA niemądrzy ludzie wymyślili sobie takie prawo (zgoda nastolatki na kontakty z dorosłymi nie ma znaczenia, bo to dla nich zawsze gwałt), to nie znaczy że inne kraje powinny się z tym liczyć i go również za to karać.