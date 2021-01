Brian Austin Green całuje się z nową ukochaną wśród fal oceanu (ZDJĘCIA)

Paninikt 40 min. temu zgłoś do moderacji 51 7 Odpowiedz

Jej najstarszy syn ma 14 lat, czyli skoro Rozenkowa utrzymuje że ma niby 42 lata to musiała go urodzić mając 28 lat, odjąć 9 miesięcy ciąży, czyli in vitro w wieku 27 lat. Procedura in vitro trwa conajmniej rok, wczesniej trzeba wyprobowac wszystkie inne dostępne metody I in vitro ostateczna ostatecznosc. A gdzie czas na poprzedniego męża, rozwód, studia, poznanie Rozenka, i jeszcze te 3 lata we Francji! Wychodzi na to że jak miała około 24 lata to już odkryła że, nie może przez lata zajsc w ciążę I czas na in vitro 🤣 Ona na 52 lata.