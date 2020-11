Megan Fox zarzuca byłemu mężowi, że lansuje się na "OJCA ROKU"

Wiem, że kochasz swoje dzieci. Ale nie wiem, dlaczego nie możesz przestać wykorzystywać ich do pozowania na Instagramie. Jesteś odurzony karmieniem opowieścią, że jestem nieobecną matką, a ty wiecznie oddanym ojcem roku. Połowę czasu spędzają u ciebie. Gratulacje, jesteś naprawdę niezwykłym człowiekiem! Dlaczego potrzebujesz internetu do przypominania Ci o tym, co powinno być nieskończenie oczywiste w sposobie, w jaki kochają Cię twoje dzieci? - pytała w komentarzu Megan.