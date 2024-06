Brigitte Macron złamała protokół! Oto jak zachowała się względem królowej Camilli (WIDEO)

Zaskakujące zachowanie Brigitte Macron. Tak zachowała się względem królowej Camilli

W czwartek na plaży Omaha, gdzie w 1944 roku doszło do krwawych walk, odbyła się międzynarodowa ceremonia z udziałem m.in. Andrzeja Dudy. W obchodach uczestniczyli także król Karol III z królową Camillą oraz Emmanuel i Brigitte Macronowie. W pewnym momencie żony brytyjskiego monarchy i prezydenta Francji miały swoje wspólne pięć minut. Wszak paniom przypadł zaszczyt złożenia razem kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym lądowanie aliantów w Normandii. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, jednak francuska pierwsza dama pokusiła się o zaskakujący gest. Brigitte złamała protokół, decydując się na wyjątkową bliskość względem swojej towarzyszki. Wszystko oczywiście uchwyciły kamery, a nagranie zdążyło już trafić na TikToka. Widzimy na nim, jak żona Emmanuela próbuje chwycić Camillę za dłoń. Królowa zaś ani nie odwzajemnia uścisku, ani nie zabiera ręki i pozostaje obojętna , co sprawia, że Macron odpuszcza "czułości".

Internauci komentują gest Brigitte Macron. Są jednogłośni

Myślę, że to całkiem słodkie; Brytyjski protokół, nie francuski; To żaden problem; Była tak zestresowana, że po prostu potrzebowała wsparcia; To wcale nie było niezręczne - czytamy.