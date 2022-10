Britney Spears obnaża ojca: "Wmawiał mi, że jestem GRUBA! Traktował mnie gorzej niż J*BANEGO PSA"

Walka Britney Spears o uwolnienie się spod ojcowskiej kurateli to już od lat przedmiot burzliwej medialnej dyskusji. Gdy w końcu wyzwoliła się spod "opiekuńczych skrzydeł" apodyktycznego Jamiego, wiele mówiło się o tym, w jaki sposób gwiazda zechce przekazać fanom prawdę o tym, jak była traktowana za zamkniętymi drzwiami. Ostatecznie platformą do szokujących wyznań stał się dla niej Instagram.

Britney Spears znów wytacza najcięższe działa przeciw ojcu

W ostatnich miesiącach Britney Spears wielokrotnie zabierała głos w sprawie niesławnej kurateli. Opisywała to, jak zmuszono ją do leczenia w zakładzie zamkniętym, kontrolowano każdy jej krok, a także odmawiano najmniejszych przyjemności, gdy reszta rodziny czerpała korzyści z tego, na co Brit zapracowała. Dziś nikt już chyba nie ma wątpliwości, że wiele w życiu przeszła.

Britney Spears o ojcu: "Traktował mnie gorzej niż j*banego psa"

Jednocześnie Spears oskarżyła Jamiego o to, że celowo wpływał na to, jak ona postrzega własne ciało. Miał jej też wpajać, jakoby była "gruba", aby nie poczuła się zbyt pewnie.

Było mi przykro. Nie miałam nic do powiedzenia, miałam tylko wykonywać rozkazy... Będę to mówić do śmierci i dzień dłużej - rodzina zrujnowała mi życie! Latałam do Londynu promować swoją markę odzieżową i nie mogłam zabrać ze sobą chłopaka. W tym czasie matka i ojciec wypoczywali w moim pokoju... Traktowali mnie jak j*banego psa. Nawet nie wspominam, gdzie mnie potem wysłali... Nigdy się z tym nie pogodzę. Ojciec zawsze mi wmawiał, że jestem gruba. Nie czułam się dość dobra, wystarczająca, czułam się jak najbrzydsza osoba na świecie - wspomina.