Britney Spears podejmuje heroiczną walkę z koronawirusem: "Będę pokazywać figury z jogi, żebyście stali się lepszymi ludźmi"

Ewe 27 min. temu

Czemu ona nie może pojąć ze ładna to była 15 lat temu i to już bezpowrotnie za nią? Ani nie ma figury ani twarzy ładnej i w tej sytuacji to jej mizdrzenie się na IG i granie seksownej lolitki daje żenujący efekt. Plus ten infantylny głos i zachowanie. Wszystko to sprawia ze wyglada na osobę pomyloną. Jakby miała zaburzenia postrzegania rzeczywistości. O wiele lepiej by było, gdyby postawiła na naturalny makijaż, jakieś normalne ubrania i zaczęła się zachowywać dojrzale