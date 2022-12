Britney Spears pokazała zdjęcia wyrośniętych synów! "Oddałabym wszystko, żeby dotknąć waszych twarzy"

Britney Spears pokazała zdjęcia wyrośniętych synów. Tak wyglądają Sean Preston i Jayden

Do zdjęć nastolatków wokalistka dołączyła krótkie podpisy o tej samej treści. Britney ponownie zapewniła synów o swej dozgonnej miłości i zdradziła, że oddałaby wszystko, by móc ponownie spotkać się z pociechami.

Do obydwu moich chłopców. Kocham Was. Umarłabym za Was. Z Bogiem moje drogocenne serca!!! Dałabym wszystko, żeby tylko dotknąć Waszych twarzy!!! Przesyłam miłość... Mamuśka - napisała.

Britney Spears tęskni za synami. Fani wspierają gwiazdę

Oni też Cię kochają!; Kochamy Cię Britney. Trzymaj się, z czasem wszystko będzie ok, jesteś kochana; Kochają Cię Britney, wkrótce zrozumieją; Sama jestem matką i czytanie tego łamie mi serce. Ci chłopcy potrzebuję swojej mamy. Potrzebują jej zdrowej. Tak, mogą się od niej dystansować, ale to nie oznacza, że ich nie obchodzi. Myślę, że im też pękają serca; Teraz jestem bardzo zdezorientowana; Co tu się dzieje; Brit, wszystko w porządku? Twoje posty są niepokojące; To nie ma sensu; To jej urodziny i tęskni za nimi; To robi się coraz bardziej niepokojące - możemy przeczytać pod ostatnimi postami Britney.