Britney Spears pozuje topless i apeluje: "Przywitajcie się z moją d*pą!" (FOTO)

Magda 37 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Już się przyzwyczaiłam do tych fotek i nie robią na mnie wrażenia, ale wciąż nie mogę zrozumieć, czemu ona nosi tak fatalnie dobraną bieliznę? Zamiast kupić nieco większe gacie i podciągnąć do góry, co by wydłużyło nosi i poprawiło proporcje sylwetki, to ona eksponuje brak talii.