Brytyjczycy dopatrują się oznak POPRAWY relacji księcia Williama i królowej Camilli. Wyciągnął do niej pomocną dłoń (ZDJĘCIA)

Gdyby nie intrygi to by była jedyną żoną Karola, to królowa matka naroiła wnusiowi siostrę Diany, a później Dianę, a później tak bardzo żałowała, że zaczęła popierać romans Karola i Camilli, a Diany tak już wtedy nie lubiła, że jako jedyna nie pokłoniła się przed trumną Diany, to oznaka braku szacunku do Diany i zrobiła to celowo. Starsza pani bardzo namieszała.