Brytyjska influencerka zdjęła majtki w supermarkecie. Internauci oburzeni: "Powinni cię zgłosić i deportować"

Do tego grona można zaliczyć między innymi brytyjską influencerkę Chloe Lopez , która stwierdziła, że zabawnym będzie wrzucanie do internetu filmów, na których zostawia majtki w miejscach publicznych . Mocno jej się za to oberwało.

Influencerka zostawiła majtki w supermarkecie

Powinni cię zgłosić i deportować do twojego kraju. Zrób to tam, nie w Hiszpanii. Nie wstyd ci?; Szanuj jedzenie; Jest to przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu. To może zjeść dziecko. Zgłoszone; Powinnaś iść za to do więzienia; Nie zdziw się, gdy otrzymasz wiadomość od hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości - czytamy w komentarzach.