Butik Jessiki Mercedes został ZDEWASTOWANY! (ZDJĘCIA)

gaggsfewsd 5 min. temu

No tak, bo zniszczenie napisu oszustce to przegięcie!1!!11. No, ale oszukiwanie ludzi o kilkaset złotych na jednym produkcie to spoczko loczko, bo przecież Jessi popłakała trochę przed kamerką i tak nam jej szkoda. Powinna oddać co do grosza i zapłacić ogromną karę to odechciałoby się jej oszukiwać ciężko pracujących ludzi, którzy wierzyli w dobrą jakość (za którą myśleli, że płacili)