Była dziewczyna Allana Krupy surowo o wpisach Edyty Górniak i wspierającej ją Ewy Minge: "OBRZYDLIWE"

Do jednych z najgorętszych wydarzeń mijającego tygodnia w świecie gwiazd niewątpliwie należy zakwalifikować rzekome splądrowanie studia nagraniowego, w którym Allan Krupa wraz ze swoją eksdziewczyną i jej ojcem, a do niedawna też opiekunem artystycznym, Bartem Pniewskim, przygotowywali wspólne nagrania i teledyski. We wtorkowy poranek 20-latek wyniósł z dawnej "cuchnącej piwnicy" cały należący do niego sprzęt, korzystając z pomocy nieustraszonej Edyty Górniak. Artystka za pośrednictwem naszego portalu wyjaśniła, że jej syn "zabrał swoją własność z obawy przed ludźmi, którzy zaczęli go agresywnie atakować".