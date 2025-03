Pniewscy prezentują środkowe palce, pozując w pustym studiu nagraniowym. Niedoszły teść Allana dalej NABIJA SIĘ z Górniak!

Minione dni przyniosły chyba najmniej spodziewaną, show-biznesową dramę w ostatnim czasie i wcale nie mamy na myśli zatrzymania influencerów przez CBŚP , lecz medialny konflikt Edyty Górniak z Bartem Pniewskim . Diwa mocno się obruszyła, gdy biznesmen-milioner w rozmowie z naszym portalem ujawnił kulisy rozstania jego córki, Nicol Pniewskiej z Allanem Krupą . Zbulwersowana piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie, w którym uderzyła w niedoszłego teścia syna , a to był dopiero początek.

We wtorkowy wieczór Bart zamieścił na swoim profilu nagrania z ogołoconego studia nagraniowego , w którym znajdują się jedynie dwa krzesła i kanapa. 38-latek opublikował również kadry z monitoringu, według których wykonawczyni przeboju "To nie ja" miała złożyć z synem poranną wizytę w celu zabrania sprzętu .

Tak wygląda nasze studio nagraniowe po wizycie pani Górniak o 5 rano - mówił Bart do telefonu. W nocy można powiedzieć. Dobrze, że moje buty zostawili chociaż. Współzałożycielka i współwłaścicielka studia. Resztę właśnie pobieramy z monitoringu zewnętrznego, co pokażemy niedługo... To ewidentnie świadczy o dewastacji!