Była dziewczyna Friza GORZKO wspomina ich związek: "Czułam się jak MASZYNKA DO ZAROBKU"

Kiedy weszłam w związek z Karolem, bardzo mi się to podobało. To było bardzo ciekawe, cały czas coś się działo, nie było tej nudy. Im bardziej to brnęło na większą skalę, tym ja zaczynałam się czuć bardziej materialnie. Czułam się jak maszynka do zarobku. Tak było faktycznie. Na początku myślałam: "Ok, Kinga, tak to ma wyglądać. On na tobie zarabia". Ale potem zdałam sobie sprawę, że coś jest ewidentnie nie tak. Bo zarabiać tak na swojej dziewczynie, używać jej jako przedmiot - to trochę słabe. To mnie przerosło, zaczęło mi się to nie podobać, chciałam od tego uciec - wspomina.