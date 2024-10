Była dziewczyna Liama Payne'a ujawniła treść wiadomości, jaką od niego otrzymała jakiś czas temu

To wszystko jest chore. Kobieto jeśli ten typ cie skrzywdził to twój zal jako osoby skrzywdzonej nie jest malostkowy. Nie rozstaliście się dlatego że się bardzo kochaliście tylko były między wami nieporozumienia, a może nawet przemoc. Nie było miłości. Po co udajesz jego przyjaciółkę? Przestańcie ludzie zakłamywać rzeczywistość. Przez kobiety i mężczyzn gloryfikujacych i usprawiedliwiających swoich ex udających przyjaźń z nimi i wmawiająch sobie ze nic się nie stało, kolejni ludzie wchodzą w bagna z których tamci się wyrwali. Przemocowiec stosuje zawsze te sama taktykę - nawet nazywa was tak samo zarówno czule używa tych samych nazw na was co na byłego partnera jak również pojawiają się te same inwektywy i sposób stosowania przemocy. Zmienia się tylko osoba partnera, ale zachowanie jest to samo. To może być każdy. Ofiarą przemocowca może być każda osoba która nie postawi w porę granicy.