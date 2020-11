Była przyjaciółka Ivanki Trump obnaża jej PRAWDZIWĄ TWARZ: "Dlaczego miałabym chcieć czytać o PIEPRZONYCH BIEDNYCH LUDZIACH?"

FAKTY 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może lepiej pogadajmy o synku 78-letniego JUTRO Sleepy Joe Bidena – 50-letnim Hunterze? „Cudowne” biznesy synalka z oligarchami/ miliarderami w Rosji, na Ukrainie, w Chinach, wielomilionowe wynagrodzenia nie wiadomo za co, TO jest rewelacja! Niedawno wypłynęła na przykład informacja, że Hunter dostał 3,5 miliona $ od Jeleny Baturiny, żony byłego mera Moskwy. Na razie też nie wiadomo za co, ale przelew był i jak inne podobne przelewy wspomagał kampanię wyborczą tatusia. Rosyjscy, ukraińscy i chińscy przywódcy nie zapomnieli, że tatuś Huntera był w młodości „zafascynowany rozwojem ZSRR”, a w 2011 roku jako wiceprezydent u Obamy (który o Joe mówił pieszczotliwie „running mate”) optował za „resetem” w stosunkach USA-Rosja i nowym układem, opartym o przyjaźń i współpracę. TO SĄ FAKTY, a nie „rewelacje” 38-letniej, pazernej na kasę, brzydkiej jak noc listopadowa mitomanki, pracującej dla mediów nienawidzących Donalda Trumpa – The Observer i Huffington Post…