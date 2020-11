Przegrany Donald Trump chce założyć WŁASNĄ TELEWIZJĘ

W ostatnim czasie od Donalda Trumpa odwróciło się wielu jego dotychczasowych sojuszników. Sposób, w jaki prezydent USA podszedł do pandemii koronawirusa w swoim kraju, nie przysporzył mu zwolenników. W dodatku Trump przez całą swoją kadencję zapracował sobie na miano osoby niezbyt zrównoważone i nie do końca poważnej, co nie ułatwiło mu rywalizacji z Joe Bidenem. W ostatnich tygodniach nawet sprzyjające przez lata Trumpowi prawicowe i konserwatywne media odwróciły się od niego.