Były chłopak Agaty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ZABRAŁ GŁOS! "Nie wierzcie we wszystko..."

Kolejna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli chyli się ku końcowi. Po ostatnim odcinku stało się jasne, że w przypadku Agaty i Piotra chyba nie mamy co liczyć na happy end. W napływie emocji uczestniczka wygarnęła mężowi z programu wszystko, co jej leżało na sercu i padło wówczas wiele bardzo ostrych słów.

Agata ze "Ślubu..." mierzy się z falą krytyki. Głos zabrał jej były partner

Po emisji wtorkowego odcinka show TVN-u Agata musi się mierzyć z falą krytyki, a niekiedy również hejtu. Wszystko właśnie przez kłótnie z mężem z programu, o których mówi teraz cała Polska. Nie brakuje jednak osób, które stają w jej obronie, wskazując m.in. na to, jak niekorzystnie została przedstawiona w programie.

W końcu głos postanowił zabrać były partner Agaty, a uczestniczka udostępniła na Instagramie nagranie z jego udziałem z podpisem: "POV: Były chłopak wspiera cię na socjalach". Mężczyzna przypomina, że to, co widzimy w telewizji, to zaledwie urywek całej sytuacji. W obliczu tak intensywnej fali krytyki nie mógł się nie wypowiedzieć.

Dobra skupcie się, bo nie będę powtarzał. Kojarzycie "Ślub od pierwszego wejrzenia", tam gra moja była dziewczyna, czy występuje moja była dziewczyna, Agata. No i od pewnej chwili obserwuje właśnie jaka fala hejtu się na nią wylewa i to, co ludzie czasami wypisują w komentarzach, to jest po prostu... Nawet nie wiem, jak to dobrze ubrać w słowa - mówi na nagraniu. No i chciałem przedstawić troszeczkę z innej strony, ponieważ tam jest wycinek 10-20 minutowy z całego tygodnia, czy Bóg wie, jak długiego okresu. A prawda jest taka, że no Agata jest zupełnie inna, ja tam jej kompletnie nie widzę.

Jego zdaniem w programie celowo pokazano najgorsze momenty jego byłej dziewczyny, aby podkręcić oglądalność.

Jakieś same najgorsze momenty, chwile. Podejrzewam, że to jest tylko telewizyjny chwyt, żeby uchwycić jak najbardziej emocjonujące momenty. Jak najwięcej publiczności zagarnąć i żeby się oglądało i klikało, a tak naprawdę kompletnie nie widzę tam dziewczyny, którą znam.

On sam ma natomiast o niej zupełnie inne zdanie.

Agata jest na co dzień normalnie bardzo sympatyczną osobą. Naprawdę ma świetne poczucie humoru, bardzo miło się z nią spędza czas, na pewno każdy z was chciałby mieć taką koleżankę. Także nie wierzcie we wszystko, co tam widzicie w programie - skwitował.

Co ciekawe, głos zdecydowała się zabrać inna uczestniczka 10. edycji show, Agnieszka. Pod tym, jak sytuację opisuje eks Agaty, podpisuje się obiema rękami. Żona Piotra z programu nagrodziła jej komentarz serduszkiem.

W punkt. To tylko "urywki', często wyrwane z kontekstu. Niestety w obecnych czasach nie da się uniknąć hejtu. Ludzie często wylewają swoje żale w internecie.

