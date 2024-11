Agacie puściły nerwy w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Urządziła Piotrowi awanturę: "Żebym ci PRZYJ***ŁA w końcu i byłaby sensacja w TVN-ie"

Nie wiem po co ona się z nim męczy. Przecież w każdym sezonie to się powtarza i dziewczyny uciekały do siebie. Że swojego przykładu powiem, bo nie chcę oceniać z urywków. Mam podobnego męża, niby nic, ale potrafi mnie tak rozwścieczyć jednym zdaniem, głównie urojonymi zdradami, że przez niego tak bluzgam, chociaż przy obcych przez gardło by mi nie przeszło. Tak więc rozumiem ją, szkoda tylko, że szarpie sobie nerwy przy jakimś obcym facecie, gdzie można szybko sprawę zakończyć. Generalnie nie wiem po co Polska to ciągnie skoro inni już się wycofali z tego programu ze względu na słabą skuteczność i oczywiście chyba tylko w Polsce wymyślili prawdziwy ślub, a uczestnicy się na to bezmyślnie godzą.