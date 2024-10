Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydał oświadczenie. Chodzi o jego słowa na temat Agaty i picia przez nią alkoholu

Piotr ze "Ślubu..." wydał oświadczenie. Chodzi o Agatę

Piotr jest dość aktywny w mediach społecznościowych i chętnie odpowiada na pytania internautów. Co ciekawe, z jego odpowiedzi fani wnioskują, że małżeństwo mogło ostatecznie nie przetrwać, a wszystko przez sposób, w jaki mówi o relacji z Agatą. Podczas niedawnej sesji Q&A na Instagramie padło dość trudne pytanie, w którym nawiązano do tego, co w ostatnim odcinku wydarzyło się w knajpie.

Kochani dużo do mnie piszecie i prosicie, żebym odniosła się do programu czy komentarzy mojego męża w sieci. Ze względu na szacunek do formuły programu wolałabym na razie nie mówić za wiele i poczekać do końca emisji. Wiem, że jest ciekawie - komentowała. Miejcie proszę na uwadze, że każdy odcinek jest mocno edytowany. I wiele rozmów, i reakcji nie jest po prostu pokazane. Wyrwane z kontekstu nerwowe zachowania czy mój głupi tekst podczas ataku kaszlu, są efektem mojej reakcji obronnej na stres. Jestem pewna, że wielu z was się to mogło przydarzyć, tylko nie było wtedy kamer. Owszem czasem mogłabym pomyśleć, zanim coś powiem, ale to akurat nie był moment, kiedy mi się to udało. Trzymajcie się ciepło.