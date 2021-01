Były chłopak dziewczyny Żabsona wbija jej szpilę: "Odbiłaś swojego chłopaka koleżance z branży"

Zostałem po raz kolejny zaatakowany w mediach społecznościowych przez moją byłą dziewczynę Lilę Janowską. Wcześniej były to pijane live'y na Instagramie, teraz jest to TikTok opowiadający o telefonie od rozhisteryzowanej dziewczyny na prochach, która do niej dzwoni, bo ja ją zdradzam, znaczy zdradzałem, bo to było dawno dawno temu, żeby to też było jasne - zaczął Walkiewicz.