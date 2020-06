Były mąż J.K Rowling odsłania kulisy ich związku: "UDERZYŁEM JĄ W TWARZ, ale nie jest mi z tego powodu przykro"

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 59 1 Odpowiedz

Portugalczycy to przemocowcy. Kobieta jest sprowadzona do poziomu służącej. I tak u nich ma być. Są mentalnie bardzo podobni do Polaków. Też niestety przemocowcow. Takie koguty co w padają we wściekłość i pokazują kobiecie gdzie jej miejsce. I najgorsze jest to, że nie widzą w tym problemu. Dla nich to norma.