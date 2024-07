Były reprezentant Polski w piłce nożnej kolejnym uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami"! "Daj czadu"

Olka 50 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ja rozumiem, że gwiazda że świata sportu też chce zarobić i do tego programu zaprasza się właśnie gwiazdę..a ten to ja nie wiem? Skąd go wy wytrzasnęliscie? Ja tam go ledwo pamiętam. Też.mi gwiazda..