Cała na biało Agatycze i elegancki Arkadiusz Milik chwalą się CAŁUŚNYM zdjęciem. Fanka: "Myślałam, że to ŚLUBNE" (FOTO)

Podobny przykład związków jak Bastian Schweinsteiger. Był z niemiecką modelką 10 lat bez żadnych deklaracji. Typowy, przechodzony związek. Poznał Ane Ivanović i po niecałych 2 latach ślub. Są razem szczęśliwi, mają dzieci. Dziewczyny, nie dajcie się wpędzić w takie wolne związki na lata i nie wierzcie tłumaczeniom "papierek nie jest do szczęścia potrzebny." Facet, gdy naprawdę się zakocha, to pędzi do jubilera po pierścionek. To samo Szczęsny i S. Dziwiszek/Marina, Rybus i Natalia z Polski/Lana z Rosji.