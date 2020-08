Cała na biało Melania Trump w ogniu krytyki za... wycięcie czereśni przed Białym Domem: "Zamieniłaś ogród w CMENTARZ" (ZDJĘCIA)

Melania Trump jest znana z dobrego gustu. Ale to, co dla niektórych jest szczytem wyrafinowania, dla innych jest przejawem jej oziębłości. Dla kochających tradycję Amerykanów niektóre decyzje pierwszej damy USA są niezrozumiałe i spotykają się z falą krytyki.

Pamiętacie pewnie, jakim echem odbiły się pierwsze świąteczne dekoracje Białego Domu . Wybierając wystrój, żona Donalda Trumpa dała upust swej słabości do minimalizmu i oszczędnego zarządzania kolorami. Pod okiem Melani i kolorowe drzewka kapiące od kolorowych ozdób zostały zastąpione monochromatycznymi choinkami.

Pies ogrodnik. Sadzenie staje się proste

Melania zdecydowała, że przepełniony kwiatami i drzewami czereśni, do których zdążyli się już przyzwyczaić Amerykanie, ogród nabierze nieco bardziej "wyrafinowanego" charakteru. Jak informuje Biały Dom, żona Trumpa postanowiła wrócić do dawnego wyglądu ogrodu i zaproponowała nawiązanie do projektu Bunny'ego Mellona, który w 1962 roku stworzył koncepcję, którą zaakceptował ówczesny prezydent, John F. Kennedy.