Całuśny Krzysztof Bosak dokazuje z żoną w szuwarach

Anka 12 min. temu zgłoś do moderacji 63 13 Odpowiedz

Ja głosuje na konfederację i mam do siebie całe tony szacunku, bo powstają głosy, że jako kobieta nie szanuję się głosując na niego. A mam go, bo walczę o godne życie w tym kraju i nieoddawanie co miesiąc dużej części mojej wypłaty, którą dostają nieroby, i nie chce liczyć już kazdej złotówki w sklepie, a co nie zajdziesz - drożej Jestem i kobietą i niekatoliczką, nie przeszkadza mi to głosować na Bosaka. LGBT to nie jest problem najważniejszy przy tonącej gospodarce. Niedlugo Twoi geje nie będą mieli za co jeść, a ja razem z nimi - to jest w tym momencie problem, który zaserwował nam przez lata rząd i PO i PiS. Za x czasu czeka nas druga Wenezuela przez to rozdawnictwo, wspomnicie kiedyś moje słowa. Kwestia czasu. Sprawdźcie zadłużenie naszego kraju - ta kwota nie mieści się w głowie. Ale dla patologii jest zawsze, 500 plus i inne utrzyma Trzaskowski tez, bo inaczej nie ma głosu większości - patologii i pobierających nasze ciężko zarobione pieniądze, więc ja oddam pusty głos w 2 turze. Ani Duda Ani Trzaskowski - to samo zło. A w następnej kadencji - tylko Bosak. Mam wrażenie, ze nie zwracacie uwagi na elementarny punkt - gospodarka. Nie będzie jej, nie będzie was. Ale pewnie, śluby homosekualistow to problem nr 1. Obudźcie się, poczytajcie, jak bardzo jest źle z naszym krajem pod względem gospodarczym. Jeszcze chwila, i nie będzie waszych dzieci i wnuków stać nawet na kredyt na mieszkanie, nie mówiąc o kupieniu go za gotówkę. Szanuję homoseksualistów, ale szanuję też moich rodziców,rodzinę którzy być może będą głodowac za kilka lat patrząc na to co się wyprawia - nie pozwolę na to. Zainteresujcie się choć minimalnie ekonomią, i zestawcie z nią stan faktyczny naszej gospodarki, gwarantuje - przerazicie się. To tonie i niedługo pier... lnie z hukiem - inaczej tego nie nazwę.