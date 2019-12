Camila Cabello AGRESYWNIE obejmuje Shawna Mendesa w restauracji w Toronto

To nie jest najlepszy okres w karierze 22-letniej Camili Cabello . Na wokalistkę spadła fala krytyki po tym, jak do sieci trafiły screeny z jego starego bloga.

15-letnia wówczas Cabello udostępniała rasistowskie obrazki - było ich na tyle dużo, że trudno to uznać za przypadek. Co ciekawe, wpisy były wisiały w sieci do czasu wybuchu afery. Cabello oczywiście za wszystko przeprosiła, tłumacząc się "młodzieńczą głupotą". Niesmak niestety pozostał…