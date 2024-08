Caroline Derpienski przerwała wywiad u Szymkowiaka i wyszła. Teraz grzmi: "Znęcali się psychicznie nade mną w różnych formach"

Caroline Derpienski wyszła z wywiadu. Teraz się tłumaczy

Wizyta w Polsce to nie tylko shopping na bazarku, ale również czas na rozmaite wywiady dla mediów. Jeden z nich niestety nie należał do szczególnie udanych. Caroline podczas rozmowy z Mateuszem Szymkowiakiem z portalu "Świata Gwiazd" nagle wstała i wyszła ze studia, grożąc, że nie zezwala na publikację nagranego materiału. Fragment wspomnianej rozmowy szybko jednak trafił do sieci, doprowadzając "dolarsową królową" do irytacji.

Widzę, że do niektórych pewne fakty nie docierają, więc jeszcze raz powiem dosadnie, że ten wywiad co widzieliście był pocięty. Pocięty. To jest jedna czwarta tego co się stało na żywo i tego, co mają na dysku. Widzieliście tylko jedną czwartą, pociętą, edytowaną, a powodów dla którego wyszłam z tego wywiadu było z dwadzieścia, o których nie wiecie i się nie dowiecie. To nie chodziło o jakieś głupie lajki, tylko o rzeczy, które nie zostały opublikowane, a dotknęły mnie na żywo, więc prosiłabym o niedawanie się manipulacji tej redakcji - grzmiała Caroline Derpienski w swoim filmie na TikToku.