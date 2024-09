Caroline Derpienski SAMOTNIE świętowała urodziny w Dubaju? Celebrytka reaguje i ujawnia, dlaczego nie pokazuje partnera

Caroline Derpienski to wyjątkowa gwiazda w rodzimym świecie show-biznesu. Młodej białostoczance wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, aby opowieściami o swoim życiu, jakie prowadzi w Miami, zawładnąć mediami. Chociaż celebrytka chętnie dokumentuje w mediach społecznościowych kulisy ociekającej w luksusy codzienności, to ostrożnie podchodzi do kwestii prywatności. O tym, kto jest jej tajemniczym "Dżakiem", mówi się jednak już od dawna. To biznesmen Krzysztof Porowski, który w latach 90. był wymieniany na listach najbogatszych Polaków. Swego czasu niesłusznie spędził prawie 2,5 roku w areszcie. Później domagał się od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 26 milionów złotych. Ostatecznie otrzymał 3 miliony złotych.

Temat partnera Caroline Derpienski znów wrócił na tapet. Tym razem przy okazji jej 24. urodzin. Celebrytka pochwaliła się na swoich social mediach wyjazdem do Dubaju oraz pobytem w jednym z najdroższych hoteli na świecie. Chociaż z pewnością anturaż tego wyjątkowego dnia może robić spore wrażenie, to internauci zwrócili uwagę na całkiem inny aspekt urodzinowego wyjazdu Karoliny.

Internautka sugeruje Caroline Derpienski samotność. Celebrytka nie wytrzymała

To, że nie wstawiam mojego partnera i bliskich, to nie oznacza, że ich nie ma. To się nazywa respekt i uszanowanie woli o nierobienie celebrytów z ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Czy ty uważasz, że codziennie jestem sama? Nie. Taka kobieta, jak ja nigdy nie będzie sama. Czy ty uważasz, że spędzam czas w tak zajebistym hotelu sama? Również nie. Nie jestem jedną z tych influ, co sprzedają bliskich, chamską prywatę i twarze bliskich w internecie. Mam szacunek do ludzi, którzy mnie wspierają i są ze mną - czytamy.