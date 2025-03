Caroline Derpienski "świętuje" rozstanie Anety Glam z multimilionerem: "Po jakiego grzyba KŁAMAŁAŚ?"

Caroline Derpienski komentuje rozstanie Anety Glam

Dziś jest dzień świętowania. Babcia A. nareszcie dla wszystkich oficjalnie powiedziała tak, jak było, czyli, że rozstali się 31 grudnia. Oczywiście tak między nami ona nigdy nie zostawiłaby bankomatu, także on ją zostawił. Wracając do sedna. Mam do was jedno pytanie, skoro powiedziała dzisiaj, że rozstali się 31 grudnia, to po jakiego grzyba ona w tym miesiącu przez tyle dni pomawiała mnie, obrażała, kłamała swoim obserwatorom i całej Polsce, że dalej z nim jest, a to ze mną jest coś nie tak, to ja jestem nienormalna, że jej zadaniem dowody, które wstawiłam, nic nie znaczą - rozpoczęła.