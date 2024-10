Caroline Derpienski znów psioczy na eks i wspomina, jak próbowała go udobruchać: "Starałam się jak najwięcej przytulać, nazywać Mysią..."

Takie kobiety, wchodzące same na starszych, zaniedbanych, nieatrakcyjnych ale za to bardzo majętnych panów, same tworzą tych zakochanych w sobie narcyzów. Taki facet nie musi nic, by same takie barbi na niego wchodziły. Wyglądać nie musi, dbać o siebie nie musi. To jak oni mają szanować kobiety? Myślicie, że nikt w domu lustra nie ma? Że nie widzi u siebie obwisłej skóry, pękatego brzucha? Tacy panowie uważają kobiety za trofea, bo jak mają je traktować poważnie, skoro one nie traktują poważnie siebie? Dla dolarsów można przełknąć wszystko. Dosłownie wszystko.