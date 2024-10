CBŚP udostępniło WIDEO z zatrzymania Buddy i zajęcia majątku podejrzanych. Wartość aut przekraczała 38 mln złotych

Kamil L., który funkcjonuje w sieci jako Budda , został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w poniedziałek rano w jednym z hoteli w Warszawie. We wtorek youtuber, wraz z dziewięcioma innymi osobami, usłyszał zarzuty dotyczące "kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie, z uwagi na warunki ich uczestnictwa, były w istocie grami hazardowymi" .

Jak ustalił Pudelek, prokuratura skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Podczas prowadzonych działań, organy ścigania zajęły majątek należący do podejrzanych, który obejmował 51 luksusowych i sportowych samochodów. Ich wartość wynosi ok. 38 mln zł. Podejrzani posiadali również nieruchomości, w tym grunty, działki budowlane, domy i mieszkania, których wartość oszacowano na 30 mln złotych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady rachunków bankowych na kwotę sięgającą ok. 77 mln zł.