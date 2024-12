Cekinowa Klaudia El Dursi pozuje z synami oraz partnerem. Widać już ciążowe krągłości?

Klaudia El Dursi jest obecna w polskim show-biznesie od kilku lat, a sławę zdobyła dzięki udziałowi w "Top Model". Tam celebrytka zdobyła pierwszy w historii "złoty bilet" i tym sposobem od razu trafiła do domu modelek. Po udziale w programie El Dursi dostała fuchę w stacji TVN i została prowadzącą "Hotelu Paradise" . Goszcząca kilka dni temu w śniadaniówce rodzimej stacji, ogłosiła swój stan błogosławiony i przedstawiła fanom nową prowadzącą show, którą została Edyta Zając .

Ciężarna Klaudia El Dursi pozuje z rodziną. Uwagę zwraca zaokrąglony brzuszek

Te święta są dla nas wyjątkowe, ale to już wiecie. Mnie nauczyły jednak jeszcze coś więcej. Nauczyły odpuszczać. I choć na choince nie ma kokardy, którą planowałam zrobić od tygodni (samopoczucie wybrało odpoczynek), zabrakło ozdób, które tak planowałam. Nie powstała zimowa góra, która miała zdobić korytarz, do Wigilii zasiadła z nieumytą głową, stąd ta kitka. I choć to wszystko i wiele więcej dałabym radę zrobić, ale uczę się odpuszczać, bardziej wyluzować, nie wszystko musi być tak perfekcyjne, jakbyśmy tego chcieli... I tego wam właśnie życzę. Dużo spokoju i umiejętności odpuszczania - napisała.