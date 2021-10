Celia Jaunat w prześwitujących legginsach i z torebką za 180 tysięcy walczy o uwagę na paryskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

WirtualnaKaty 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te wszystkie dziewczyny z insta To zeby mieć ladne zdjecie muszą sie zrobic, czyli stworzyć twarz (kupa makijazu,kontury,itd) dodatkowo filtry, retusze i poprawianie sylwetki. To muszą robić codziennie. Inne rzeczy takie jak poprawianie urody usta, policzki, botoks na kreski na czole i pod nosem,doczepiane wlosy, paznokcie nie muszą codziennie bo jest to na jakiś czas. W doczepianych wlosach nie ma nic złego ani w paznokciach jezeli ktoś ma je liche, ale tworzenie twarzy jak opisałam powyżej juz jest oszustwem bo nikt z nich tak nie wygląda a ludzie w to wierzą. Ze starej rury bez zębów z cieniami i pijacką buzka tez można zrobic sex bombę jak sie oszuka naturę