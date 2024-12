Celine Centino wydała na operacje plastyczne fortunę. Teraz twierdzi, że nie ma partnera, BO JEST ZA ŁADNA

Celine była narażona na wyśmiewanie przez swoich rówieśników z powodu noszenia aparatu ortodontycznego oraz nadwagi. Te komentarze oraz narastające kompleksy skłoniły ją do podjęcia decyzji o zmianach chirurgicznych, gdy tylko miała taką możliwość.

Wydała krocie na operacje plastyczne. Skarży się, że nie może znaleźć partnera

Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w salonie kosmetycznym. Tam zarobiła środki, które szybko zainwestowała w operacje upiększające. Na ten cel przeznaczyła aż 20 tysięcy funtów, co jest równowartością około 105 tysięcy złotych. Celine uważa, że była to opłacalna inwestycja – teraz pracuje jako modelka i dobrze zarabia. Skończyły się również drwiny na temat jej wyglądu, choć dawni dręczyciele nadal czasem próbują się z nią kontaktować. Zdecydowanie ignoruje te próby.

Uroda Celine wydaje się zniechęcać mężczyzn do tego stopnia, że obawiają się podejścia do niej. Kiedy przebywa w towarzystwie znajomych i napotyka mężczyzn, zobowiązują się na nią patrzeć, czasami agresywnie. Mimo prób subtelnego zachęcania ich do rozmowy, żaden z nich się nie odważa.