Celine Dion pokazała się na ulicach Paryża po występie na ceremonii otwarcia igrzysk. Czekał na nią TŁUM fanów (ZDJĘCIA)

Celine Dion na gorąco podzieliła się swoimi wrażeniami

Jestem zaszczycona, że mogłam wystąpić dziś wieczorem na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. Tak bardzo się cieszę, że mogłam wrócić do jednego z moich ulubionych miast! Przede wszystkim czuję się szczęśliwa, że mogłam podziwiać tych niesamowitych sportowców, ze wszystkimi ich historiami poświęcenia i determinacji, bólu i wytrwałości. Wszyscy jesteście tak skupieni na swoich marzeniach i mam nadzieję, że obecność tutaj oznacza, że już się spełniły, niezależnie od tego, czy zabierzecie do domu medale, czy nie. Powinniście być z siebie dumni. Wiem, jak ciężko pracowaliście, aby być najlepszymi z najlepszych. Bądźcie skoncentrowani, walczcie dalej, moje serce jest z wami - napisała w sieci Celine Dion.

Miłośnicy Celine Dion wypatrywali jej od wczesnych godzin porannych

Odkąd do mediów przedostała się informacja o tymczasowym miejscu zakwaterowania wokalistki, fani z całego świata próbowali za wszelką cenę zdobyć autograf swojej idolki i wykonać z nią pamiątkowe zdjęcie. Udało im się to dopiero w sobotni poranek. Kanadyjka poświęciła kilka chwil swoim wielbicielom, wyrażając olbrzymią wdzięczność za ich nieocenione wsparcie oraz kierowane do niej słowa sympatii i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.