Celine Dion zwraca się do męża w piątą rocznicę jego śmierci: "Nie ma dnia, żebyśmy o Tobie nie myśleli"

Mimo upływu lat, Celine Dion wciąż zalicza się do grona największych diw muzyki, któa sprzedała w swojej karierze aż 200 milionów albumów (jest drugą po Madonnie piosenkarką, której udało się takie osiągnięcie). Choć artystka mogłaby odcinać kupony od sławy, 52-latka wciąż pozostaje aktywna zawodowo i koncertuje po całym świecie.

Kanadyjce udało się połączyć spektakularną karierę ze spełnieniem w życiu uczuciowym. W 1994 roku Dion związała się ze swoim menedżerem, który do tego stopnia wierzył, że pisany jest jej sukces, iż zastawił dom, by sfinansować płytę podopiecznej. Dion i René Angelil tworzyli jeden z bardziej zgranych duetów w show biznesie. Niestety w 2016 roku mężczyzna zmarł na raka gardła, zostawiając nie tylko ukochaną żonę, ale i trójkę dzieci. Gwiazda nie mogła się otrząsnąć po stracie ukochanego do tego stopnia, że w jednym z wywiadów wyznała, że nigdy nie zdoła się zakochać ponownie, bo René był miłością jej życia.