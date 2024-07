Cezary Pazura chwali się zdjęciem w SLIPACH przy hotelowej recepcji. "Ten brak obciachu..." (FOTO)

Boo 49 min. temu zgłoś do moderacji 30 3 Odpowiedz

I my mowimy ze Polacy to narod nietolerancyjny i dopiero idziemy w swiat z tolerancja. A guzik prawda, lata 90- te wlasnie to byl luz , ludzie zartowali ze wszystkiego i wszystkich i nikt sie nie obrazal. Paradowali w gaciach wlasnie jak Pazura i bylo ok , a dzis ta przesadna poprawnosc polityczna i wstyd wszystkiego to jest dopiero szczyt falszu i nietolerancji