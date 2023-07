Cezary Pazura prawi o LGBT: "W latach 90. nie było marszów równości, nikt ich nie potrzebował, homoseksualiści też nie"

WWO 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Przecież on ma racje! środowisko awanturującego się LGBT robi bardzo wiele złego dla ogólnego wizerunku homoseksualistów i utrwala najgorsze stereotypy. Mój najlepszy kumpel jest gejem, otwartym, nieukrywającym się ale też nie manifestującym swojej seksualności, za każdym razem gdy się widzimy narzeka na to jak bardzo nie znosi tej całej SAMOZWAŃCZEJ "reprezentacji" osób homo, tej całej TĘCZY, ostentacji, hałaśliwości, walki o uwagę, wulgarnosci, przesady, przebierania, cekinów, drag queens, "ciot" (jego słowa) z miękką rączką. Powtarza, ze nikt nie zrobił gejom tyle złego co to śrowisko - nikt nie traktuje problemów osób homo poważnie bo podawane są one w cekinowych opakowaniach i piórkach. Nie ma normalnej dyskusji tylko darcie mordy przebierańców o dyskryminacji, nierównych "prawach" (jakich???), trywializowanie przekazu, tego co ważne. Moja matka, obecnie lat 60 parę w okresie młodosci pomieszkiwała sobie z parą gejów we wspólnym mieszkaniu. WSZYSCY sąsiedzi i okolica wiedzieli, że panowie są parą, ze ze sobą śpią i NIKT złego słowa nie powiedział! wszyscy sąsiedzi byli kulturalni i uprzejmi a sami panowie byli szanowani i w ogóle nie czuli,z ę coś jest nie tak choć to było małe miasteczko w latach 70-tych. Ludzie w Polsce SĄ I BYLI tolerancyjni, u nas nie było ortodoksyjnego protestantyzmu, takiego skostnienia religijnego i dogmatycznego takiego jak np. w Niemczech, stąd w Polsce NIE MA systemowej dyskryminacji kobiet czy gejów, jako Polska przez całe stulecia byliśmy dumni z tolerancji i otwartości, mamy to w genach, we krwi. Podejmowane sa próby wmawiania nam, że pod tym wzgledem jest u nas gorzej niż na zachodzie choć to NIEPRAWDA! Ludzie w PL są na maksa tolerancyjni, w dosłownym znaczeniu tolerancji: zniosą wszystko, każdą inność bylebyś im się z nią na chama nie narzucał i nie właził do domu. Tolerancja to nie jest promocja ani ustępowanie temu który o tolerancję walczy, to po prostu TOLEROWANIE (bez wrogości i bez entuzjazmu, po prostu). Jesteś kim jesteś, nie zmienisz tego, jeśli nikogo nie krzywdzisz to żyj jak chcesz zamiast tracić energię na walki o uwagę pod pozorem walki "o prawa". Zgadzam się z Pazurą całkowicie, udzie, którzy zyją na tym świecie więcej niż 20 czy 30 lat WIEDZĄ, że geje byli w PL od zawsze i nikt nie miał z tym problemu, nikt nie widzał potrzeby wybitego tematu na pierwszy plan, w tym sami geje (mówię uogólniając a nie rozpatrując pojedyncze przypadki bo tylko tak można prowadzić dyskusję "o tolerancji w narodzie"). Ruchy LGBT robią niedzwiedzią przysługę i tyle.